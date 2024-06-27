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Кецбая: критика в адрес Хвичи? На Евро мы попали именно благодаря ему

Кецбая: критика в адрес Хвичи? На Евро мы попали именно благодаря ему
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Бывший игрок тбилисского «Динамо» и сборной Грузии, главный тренер сборной Кипра Темури Кецбая поделился мнением о критике в адрес вингера грузинской национальной команды Хвичи Кварацхелии за его выступление на групповом этапе чемпионата Европы — 2024.

«Мы здесь именно благодаря Хвиче, потому что он выдал отличный отборочный цикл. Дело в том, что он поднял свой стандарт очень высоко. Когда он играет просто хорошо, все требуют, чтобы он был идеален. Но это невозможно», — приводит слова Кецбая «РБ Спорт».

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го раунда группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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