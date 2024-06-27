Челебадзе: Мамардашвили в тройке лучших вратарей мира, он будет на уровне Дасаева

Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе высказался об игре голкипера Грузии Георгия Мамардашвили на чемпионате Европы 2024 года.

«Как играет Мамардашвили! Он играл на уровне Доннаруммы, если не выше. Мамардашвили входит в тройку лучших вратарей мира. Это великий вратарь. Я вижу, что он будет на уровне Дасаева. Вы посмотрите, как он играет на линии. Когда есть такой вратарь, команда по-другому играет. Все понимают, что сзади надёжно», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).