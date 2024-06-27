Агент Козлова: «Краснодар» обозначал свой интерес к Даниле уже с середины мая

Агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Данила Козлова, заявил, что «быки» обозначили свой интерес к футболисту ещё в середине мая.

«Краснодар» очень активно включился в последние дни в переговорный процесс. Договориться с клубом удалось за несколько дней. Всё было очень конкретно и профессионально. Но если рассматривать всю дистанцию переговоров, то «Краснодар» обозначал свой интерес к Козлову уже с середины мая, как и другие клубы РПЛ.

В начале переговоров рассматривались все варианты, которые появлялись. После же начался анализ. Какие-то клубы ушли в сторону, какие-то были актуальными. Если говорить о «Краснодаре», то на протяжении всего времени клуб был нам интересен. Последние дни стали ключевыми, где «Краснодар» активно включился в гонку за Козловым. Они сделали ряд правильных и конкретных шагов, чтобы подписать игрока. Мы очень рады оказаться в этом клубе и видим большие перспективы дальнейшего прогресса для Данилы», — сказал Голян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.