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Гризманн недоволен главным тренером сборной Франции — Le Parisien

Гризманн недоволен главным тренером сборной Франции — Le Parisien
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В сборной Франции на чемпионате Европы — 2024 далеко не идеальная атмосфера. В составе «трёхцветных» появился ещё один футболист, который недоволен главным тренером Дидье Дешамом. Этот футболист — многолетний лидер французов Антуан Гризманн, информирует Le Parisien.

Согласно сведениям источника, Гризманн недоволен тем, что Дешам не выпустил его в стартовом составе на матч с Польшей. Футболист хочет получать регулярную игровую практику, чтобы поддерживать себя в физическом и психологическом тонусе. При этом отмечается, что между Антуаном и главным тренером сборной Франции возникла некоторая отстранённость. Дешам больше не общается с Гризманном по-дружески и не рассматривает его как «железного» игрока основного состава.

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