Килиан Мбаппе — лучший игрок 3-го тура группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим игроком 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 по версии WhoScored.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Франция играла с национальной команды Польши (1:1). Килиан Мбаппе отличился в этой встрече, реализовав пенальти. В трёх матчах группы D французы набрали пять очков и вышли в плей-офф со второго места. В 1/8 финала сборная Франции сыграет с Бельгией. Матч состоится 1 июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места вышли в 1/8 финала.