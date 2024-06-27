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Килиан Мбаппе — лучший игрок 3-го тура группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored

Килиан Мбаппе — лучший игрок 3-го тура группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим игроком 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 по версии WhoScored.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 Франция играла с национальной команды Польши (1:1). Килиан Мбаппе отличился в этой встрече, реализовав пенальти. В трёх матчах группы D французы набрали пять очков и вышли в плей-офф со второго места. В 1/8 финала сборная Франции сыграет с Бельгией. Матч состоится 1 июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 мск.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места вышли в 1/8 финала.

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