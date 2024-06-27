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Криштиану Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро-2024

Криштиану Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду занял первое место по числу ударов на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

За три игры группового этапа форвард Португалии пробил 12 раз, только пять из которых пришлись в створ ворот. По 10 раз пробили Ромелу Лукаку (Бельгия), Килиан Мбаппе (Франция), Кай Хаверц (Германия), Александр Митрович (Сербия) и Кристиан Эриксен (Дания).

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года стартуют в субботу, 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
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