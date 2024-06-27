Тарханов: Роналду в матче с Грузией не было видно, а Кварацхелия был очень активным

Российский тренер Александр Тарханов высказался о матче чемпионата Европы Грузия — Португалия. Сборная Грузии выиграла со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

«Конечно, рад, что сборная Грузии обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро. Это страна из постсоветского пространства. Грузия хорошо играла, но можно сделать ремарку сборной Португалии, потому что они выпустили второй состав. Но в любом случае если тебя вызвали в сборную, то ты суперфутболист.

Сборная Грузии очень грамотно сыграла, не давая ничего создавать у своих ворот, но в конце матча было три момента, когда португальцы могли забить, однако вратарь сыграл очень здорово. Также себя очень хорошо проявил Кварацхелия, он убегал, забил гол и был достаточно активным. Кстати говоря, вчера не было видно Роналду. Он из-за этого пнул бутылку и был зол на себя», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.