Магомед Адиев ответил на вопрос, почему некоторые болеют против «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос, почему некоторые болельщики болеют против его команды.

— Когда шла борьба за выживание, некоторые болели против «Ахмата». Как вы объясняете это?

— Сильных не любят, ха-ха. Мне сложно ответить. Насильно мил не будешь. Каждый человек в клубе должен делать всё от него зависящее, чтобы мы хорошо играли.

Я приучил себя абстрагироваться от соцсетей и всего остального. Даже когда я работал в Казахстане и мы выигрывали, я старался не обращать внимания на лесть. Я не могу позволить себе быть зависимым от хайпа и мнений людей. Вся моя зависимость ― футболисты и подготовка команды. Меня оценят только по результату, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.