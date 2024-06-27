Челебадзе: сборная Грузии обыграет Испанию в серии пенальти, как Россия на ЧМ-2018

Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе считает, что сборная Грузии может обыграть Испанию в 1/8 финала Евро-2024.

«Испания — это сумасшедшая команда. Но всех можно обыграть, как вы видите. Если ещё футбольный бог будет на твоей стороне, то всё достижимо. Мы ещё поговорим перед четвертьфиналом! Я думаю, что сборная Грузии в серии пенальти обыграет Испанию, как Россия на чемпионате мира — 2018. Я так хочу!» — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го раунда группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.