«Спаллетти видит тени там, где их нет». Итальянский журналист — о словах тренера сборной

Итальянский журналист издания Corriere Dello Sport Иван Заззарони раскритиковал главного тренера сборной Италии Лучано Спаллетти. Напомним, ранее Спаллетти заявил, что в национальной команде есть человек, сливающий конфиденциальную информацию прессе.

«Действительно ли есть ещё те, кто удивляется, что Лучано злится, услышав неудобный вопрос? Всё ещё остаются те, кто постоянно напоминает о характере Спаллетти, о том, что его не исправить. Да и как это возможно, если ему уже 65 лет и он видит тени там, где их нет? У главного тренера сборной Италии есть явная тяга к контролю над ситуацией, над всеми вообще», — написал Заззарони в своей статье для Corriere Dello Sport.

Напомним, сборная Италии вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, где сыграет с национальной командой Швейцарии.