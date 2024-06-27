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Известный британский таблоид Telegraph перепутал имя Льва Яшина, назвав его Кайлом Яшиным

Известный британский таблоид Telegraph перепутал имя Льва Яшина, назвав его Кайлом Яшиным
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Известный британский таблоид The Telegraph в своих соцсетях запустил серию опросов, в которых сравниваются лучшие сборные в истории чемпионатов Европы по футболу. Так, в новой публикации журналисты Telegraph предложили подписчикам проголосовать, кто сильнее — сборная СССР образца 1960 года или сборная Италии образца 2000 года. Однако без казусов не обошлось — в составе советской команды британцы перепутали имя Льва Яшина, назвав его Кайлом Яшиным.

Фото: Скриншот из соцсетей

Яшин — советский футболист, вратарь. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, трёхкратный обладатель Кубка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1957), Герой Социалистического Труда (1990). Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Всю свою профессиональную карьеру Яшин провёл в московском «Динамо».

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