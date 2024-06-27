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Беллингем выругался на Кейна в матче со Словенией на Евро-2024

Беллингем выругался на Кейна в матче со Словенией на Евро-2024
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем в нецензурной форме обратился к товарищу по команде Гарри Кейну по ходу игры 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на эксперта в чтении по губам Джереми Фримена.

По словам Фримена, Беллингем сказал следующее: «Эй, в самом деле, #####, отдай пас! Поздно держать мяч, #####, пасуй!» Вероятнее всего, случился этот эпизод под занавес первого тайма матча со Словенией, который состоялся 25 июня. Игра завершилась со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места вышли в 1/8 финала. Финал турнира состоится 14 июля. Решающая игра пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Берлине.

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