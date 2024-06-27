«Сдаться можно, только когда мёртв». Адиев рассказал, что говорил игрокам после «Балтики»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что говорил игрокам своей команды после разгромного поражения от «Балтики» со счётом 1:7.

— Сразу после «Балтики» во флэш-интервью вы сказали, что в команде есть ряд моментов, с которыми надо разобраться.

— Нужно было и психологически поработать, да. Когда ты постоянно проигрываешь, у тебя плохой эмоциональный фон. Мне нужно было оперативно решить, на кого из игроков я могу опираться. После «Балтики» я всем дал выходной. Этот день нужен был мне как тренеру, чтобы составить план действий, спокойно всё обдумать. На следующее утро у меня уже был план и тренировок, и даже того, что я буду говорить команде. Этому разговору я посвятил очень много времени, это была важная отправная точка. Мне нужно было достучаться до сердец игроков. Мы минут 15 разговаривали. После этого была тренировка, на которой я ожидал, что команда будет убита. Но я был очень приятно удивлён: после нашего разговора у ребят появились эмоции, подсказ, смех. Даже сказал на ухо своему помощнику Балтиеву: «Разговор зашёл. Значит, всё нормально будет».

— Что говорили команде?

— Посыл был в том, что, пока бьются наши сердца, мы обязаны идти вперёд. Сдаваться можно, только когда ты мёртв, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.