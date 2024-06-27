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«Сдаться можно, только когда мёртв». Адиев рассказал, что говорил игрокам после «Балтики»

«Сдаться можно, только когда мёртв». Адиев рассказал, что говорил игрокам после «Балтики»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, что говорил игрокам своей команды после разгромного поражения от «Балтики» со счётом 1:7.

— Сразу после «Балтики» во флэш-интервью вы сказали, что в команде есть ряд моментов, с которыми надо разобраться.
— Нужно было и психологически поработать, да. Когда ты постоянно проигрываешь, у тебя плохой эмоциональный фон. Мне нужно было оперативно решить, на кого из игроков я могу опираться. После «Балтики» я всем дал выходной. Этот день нужен был мне как тренеру, чтобы составить план действий, спокойно всё обдумать. На следующее утро у меня уже был план и тренировок, и даже того, что я буду говорить команде. Этому разговору я посвятил очень много времени, это была важная отправная точка. Мне нужно было достучаться до сердец игроков. Мы минут 15 разговаривали. После этого была тренировка, на которой я ожидал, что команда будет убита. Но я был очень приятно удивлён: после нашего разговора у ребят появились эмоции, подсказ, смех. Даже сказал на ухо своему помощнику Балтиеву: «Разговор зашёл. Значит, всё нормально будет».

— Что говорили команде?
— Посыл был в том, что, пока бьются наши сердца, мы обязаны идти вперёд. Сдаваться можно, только когда ты мёртв, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.

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