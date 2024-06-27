Кирьяков: существуют предположения, что матч Словакия — Румыния был договорным

Российский тренер Сергей Кирьяков допустил, что матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Румынией (1:1) мог носить договорной характер.

«Предположения о том, что матч Словакия — Румыния был договорным, существуют. Они были, есть и будут. История футбола знает, что были такие матчи, в том числе и на больших турнирах. Но говорить можно сколько угодно, а фактов и доказательств нет. Есть органы, которые должны в этом разбираться, но, насколько я помню, никогда никаких санкций не было. В подсознании мы все всё понимаем, но, чтобы что-то говорить, надо обладать информацией», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4-3) и Бельгии (2-1), третье место заняла национальная команда Словакии (3-3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2-4).