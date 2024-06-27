Тарханов рассказал, какие сборные порадовали и разочаровали на групповой стадии Евро

Известный российский тренер Александр Тарханов рассказал, какие сборные порадовали и разочаровали на групповой стадии чемпионата Европы — 2024.

«Из ведущих сборных на групповой стадии чемпионата Европы неважно сыграли Англия и Франция. Хоть они и вышли в плей-офф, но по игре выглядели очень плохо. Что касается тех сборных, которые мне понравились, то ими являются Испания и Германия.

Также на этом Евро я заметил, что сборные не могут организовывать позиционные атаки. Очень сложно удаётся атакующим командам взламывать оборону соперника. Кроме того, мало ударов, хотя издали стали больше бить и забивать, и стало больше автоголов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.