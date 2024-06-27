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Колыванов: Грузия удивила многих, давно не видел такую самоотверженную команду

Колыванов: Грузия удивила многих, давно не видел такую самоотверженную команду
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался о матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия. Сборная Грузии выиграла со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Грузия удивила многих. С каким настроем они вышли на игру! Давно не видел такую самоотверженную команду, которая билась во всех линиях. Могу только поаплодировать им. Не могу сказать, что у них был неудачный старт, потому что возможности были. Никто не ожидал от них такого потрясающего результата с Португалией.

Им немного повезло, что защитник Португалии обрезал, а Хвича смог забить. Это дало эмоциональный подъём. Сборная Грузии ни в чём не уступала. Сейчас команда похожа на ту, которая была в 1980-х годах. Мамардашвили молодец! Великолепно провёл групповой этап, выручал много раз команду. Положительные эмоции от сборной», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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