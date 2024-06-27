Злостным неплательщикам алиментов могут запретить посещать матчи и соревнования

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов рассказал о возможных изменениях законодательства по алиментным обязательствам. В частности, предлагается установить возможность приостановки или отказа в оформлении карты болельщика, если человек включён в реестр должников.

«В настоящее время Минюстом России совместно со службой судебных приставов и другими заинтересованными органами прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на «косвенное» принуждение должников к исполнению требований судебных актов. В частности, рассматривается возможность введения для лиц, сведения о которых включены в реестр должников по алиментным обязательствам, ограничений на пользование «привилегией» в виде посещения официальных спортивных соревнований», — приводит слова Аристова ТАСС.

Карта болельщика необходима для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги и Суперфинала Кубка России.