«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче

Сегодня, 27 июня, состоялся товарищеский матч московских «Спартака» и «Торпедо». Игра проходила в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд в закрытом режиме (без прямых трансляций). Встреча завершилась уверенной победой красно-белых со счётом 3:1.

Голами в составе московского «Спартака» отметились Антон Зиньковский, Павел Мелёшин и Даниил Зорин. При этом красно-белые провели два тайма в двух разных составах.

Напомним, в сезоне-2023/2024 московский «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». «Торпедо» заняло 10-е место в Первой лиге по итогам минувшего сезона и не сумело вернуться в РПЛ.