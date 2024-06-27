«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче
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Сегодня, 27 июня, состоялся товарищеский матч московских «Спартака» и «Торпедо». Игра проходила в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд в закрытом режиме (без прямых трансляций). Встреча завершилась уверенной победой красно-белых со счётом 3:1.
Голами в составе московского «Спартака» отметились Антон Зиньковский, Павел Мелёшин и Даниил Зорин. При этом красно-белые провели два тайма в двух разных составах.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024
27 июня 2024, четверг. 11:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Зиньковский – 27' 1:1 Иваньков – 37' 2:1 Мелёшин – 49' 3:1 Зорин – 73'
Напомним, в сезоне-2023/2024 московский «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». «Торпедо» заняло 10-е место в Первой лиге по итогам минувшего сезона и не сумело вернуться в РПЛ.
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