Список игроков, которые пропустят матчи 1/8 финала Евро-2024 из-за дисквалификаций

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Матчи 1/8 финала чемпионата Европы из-за дисквалификаций пропустят футболисты, которые получили на групповом этапе по два предупреждения.

Швейцария — Италия: Сильван Видмер/Риккардо Калафьори.

Германия — Дания: Джонатан Та/ Мортен Юльманн.

Испания — Грузия: никто/Анзор Меквабишвили.

Португалия — Словения: никто/Эрик Янжа.

Румыния — Нидерланды: Никусор Банку/никто.

Австрия — Турция: Патрик Виммер/Хакан Чалханоглу и Самет Акайдын.

Матчи 1/8 финала чемпионата Европы стартуют в субботу, 29 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).