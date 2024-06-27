ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панама — США. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукаку не забил в пяти матчах групповых этапов Евро и ЧМ подряд при 15 ударах

Лукаку не забил в пяти матчах групповых этапов Евро и ЧМ подряд при 15 ударах
Комментарии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не забил в пяти подряд матчах на групповых этапах чемпионата мира и чемпионата Европы, нанеся при этом 15 ударов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Отметим, что Лукаку забил три гола на Евро-2024, но они были отменены. Бельгия, начавшая свой путь на чемпионате Европы — 2024 с группы E, заняла второе место и вышла в 1/8 финала, где сыграет с национальной командой Франции.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места вышли в 1/8 финала. Финал турнира состоится 14 июля. Решающая игра пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Берлине.

Материалы по теме
Лукаку не забил ни одного гола за групповой этап Евро-2024, у него отменили три мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android