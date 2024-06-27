Лукаку не забил в пяти матчах групповых этапов Евро и ЧМ подряд при 15 ударах

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не забил в пяти подряд матчах на групповых этапах чемпионата мира и чемпионата Европы, нанеся при этом 15 ударов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Отметим, что Лукаку забил три гола на Евро-2024, но они были отменены. Бельгия, начавшая свой путь на чемпионате Европы — 2024 с группы E, заняла второе место и вышла в 1/8 финала, где сыграет с национальной командой Франции.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места вышли в 1/8 финала. Финал турнира состоится 14 июля. Решающая игра пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Берлине.