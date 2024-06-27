Петржела: игра сборной Чехии на Евро-2024 не соответствует современным тенденциям

Чешский тренер Властимил Петржела оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы 2024 года. Сборная Чехии заняла четвёртое место в турнирной таблице группы F и покинула турнир. Соперниками чехов были национальные команды Португалии, Турции и Грузии.

«Мне не понравилась игра сборной Чехии на этом чемпионате Европы. Она была медленной и не соответствовала современным тенденциям. Это очень разочаровывает», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).