Экс-нападающий сборной Польши раскритиковал Левандовского за пенальти в ворота Франции

Один из лучших бомбардиров в истории сборной Польши Грегорж Лато раскритиковал действующего нападающего национальной команды Роберта Левандовского за манеру исполнения пенальти в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года с Францией (1:1). Экс-форвард заявил, что капитан поляков должен был действовать гораздо увереннее.

«Я был разочарован его первой попыткой, ему следовало бить гораздо увереннее. Вратарь соперника вышел вперёд, но ему следовало действовать гораздо увереннее», — приводит слова Лато Mundo Deportivo.

Напомним, Левандовски не сумел реализовать 11-метровый удар с первой попытки, так как его отразил голкипер Франции Майк Меньян. После повтора выяснилось, что вратарь заранее покинул линию ворот, из-за чего пенальти был перебит. Со второй попытки Левандовски реализовал удар.