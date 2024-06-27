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Кирьяков — о группе Украины на Евро: в конце все уже бегали с калькуляторами на поле

Кирьяков — о группе Украины на Евро: в конце все уже бегали с калькуляторами на поле
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Российский тренер Сергей Кирьяков считает, что сборная Украины играла в самой запутанной группе Евро-2024. Напомним, соперниками украинцев по групповому этапу были сборные Румынии, Бельгии и Словакии.

«У Украины получилась абсолютно ровная группа, самая запутанная. Любой результат мог кардинально повлиять на ситуацию в таблице. В конце концов получилось так, что разница мячей вышла на первый план.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Украинцы сами виноваты. Первый матч — один из самых главных. А они провели его из рук вон плохо, и это стало роковым. А так группа ровная, все на одном уровне, каждый мог обыграть каждого. Во втором тайме последнего матча, наверное, все уже стали бегать на поле с калькуляторами, не говоря уже о тренерском штабе», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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