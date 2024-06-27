ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уругвай — Боливия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия допустила меньше всех xG у своих ворот на групповом этапе Евро-2024

Англия допустила меньше всех xG у своих ворот на групповом этапе Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Англии стала лучшей командой по показателю допущенных xG у своих ворот на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

У ворот англичан было создано 1,1 xG. Сборная Англии пропустила только один мяч на групповом этапе. Во 2-м туре англичане сыграли вничью с Данией со счётом 1:1. В 1/8 финала Англия встретится со Словакией 30 июня.

Лучшие сборные по показателю xG у своих ворот на Евро-2024:

1,1 — Англия;
1,8 — Германия;
2,2 — Дания;
2,3 — Бельгия;
2,4 — Франция.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Сюрприз от Австрии, мощь Германии и скучная Англия. Кто вышел в 1/8 финала Евро-2024?
Сюрприз от Австрии, мощь Германии и скучная Англия. Кто вышел в 1/8 финала Евро-2024?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android