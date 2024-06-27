Англия допустила меньше всех xG у своих ворот на групповом этапе Евро-2024

Сборная Англии стала лучшей командой по показателю допущенных xG у своих ворот на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

У ворот англичан было создано 1,1 xG. Сборная Англии пропустила только один мяч на групповом этапе. Во 2-м туре англичане сыграли вничью с Данией со счётом 1:1. В 1/8 финала Англия встретится со Словакией 30 июня.

Лучшие сборные по показателю xG у своих ворот на Евро-2024:

1,1 — Англия;

1,8 — Германия;

2,2 — Дания;

2,3 — Бельгия;

2,4 — Франция.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).