Магомед Адиев рассказал о своей главной мечте в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о своей главной мечте в грозненском клубе.

— Вас расстраивает, что сейчас на «Ахмат» ходит мало болельщиков?

— Да. С «Зенитом» мы сделали первый шажок. После наших пяти побед впервые за долгое время много людей пришло на матч, интерес в городе к нам вырос. К сожалению, мы проиграли. Балтиев как-то спросил меня: «Мусаевич, в Казахстане нам удавалось собрать полные трибуны. Здесь удастся?» Я ответил, что это моя самая большая мечта, чтобы «Ахмат Арена» была полностью заполнена, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.