ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Панама — США. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магомед Адиев рассказал о своей главной мечте в «Ахмате»

Магомед Адиев рассказал о своей главной мечте в «Ахмате»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о своей главной мечте в грозненском клубе.

— Вас расстраивает, что сейчас на «Ахмат» ходит мало болельщиков?
— Да. С «Зенитом» мы сделали первый шажок. После наших пяти побед впервые за долгое время много людей пришло на матч, интерес в городе к нам вырос. К сожалению, мы проиграли. Балтиев как-то спросил меня: «Мусаевич, в Казахстане нам удавалось собрать полные трибуны. Здесь удастся?» Я ответил, что это моя самая большая мечта, чтобы «Ахмат Арена» была полностью заполнена, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.

Материалы по теме
«Магомед, твоей вины здесь нет, но…» Как Адиев сменил Казахстан на Грозный и спас «Ахмат»
Эксклюзив
«Магомед, твоей вины здесь нет, но…» Как Адиев сменил Казахстан на Грозный и спас «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android