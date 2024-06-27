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Тарханов: не уверен, сможет ли Жемалетдинов усилить ЦСКА. У него не было практики в «Локо»

Тарханов: не уверен, сможет ли Жемалетдинов усилить ЦСКА. У него не было практики в «Локо»
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов отреагировал на новости о переходе Рифата Жемалетдинова в ПФК ЦСКА. Специалист не уверен, что этот игрок сможет усилить армейцев, ведь у него не было регулярной игровой практики в прошлом клубе — «Локомотиве».

«ЦСКА подписывает Жемалетдинова, потому что Николич хорошо его знает по работе в «Локомотиве». Рифат — это хороший игрок, но посмотрим, как он проявит себя в стане армейцев. Сложно сказать, сможет ли он усилить ЦСКА, потому что Жемалетдинов в последнем сезоне в «Локомотиве» не имел постоянной игровой практики. Поэтому непонятно, в какой форме находится Рифат, плюс «Локомотив» играет в другой футбол, чем ЦСКА», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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