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Экс-форвард сборной Англии: нам повезло, что мы вышли из группы на Евро-2024

Экс-форвард сборной Англии: нам повезло, что мы вышли из группы на Евро-2024
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Бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт раскритиковал команду Гарета Саутгейта за игру на Евро-2024.

«Всё ещё недостаточно хорошо для Англии. Палмер и Майну хорошо справились, выйдя на поле, и мне бы очень хотелось, чтобы Гордон вышел раньше. Нам очень повезло, что мы прошли групповой этап. Впереди ещё так много работы в плане уверенности и динамики», – приводит слова Райта Daily Mail.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, 25 июня сборная Англии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта встречались с национальной командой Словении. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков, заняла первое место в группе С и вышла в 1/8 финала.

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