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Начо Фернандес стал игроком «Аль-Кадисии»

Начо Фернандес стал игроком «Аль-Кадисии»
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Испанский защитник Начо Фернандес подписал контракт с саудовской «Аль-Кадисией». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Испанец перешёл в саудовский клуб на правах свободного агента. Предыдущим клубом 34-летнего защитника был мадридский «Реал».

Начо Фернандес является воспитанником «сливочных». Он выступал за взрослую команду мадридского клуба с 2012 года. За этот период он принял участие в 364 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 10 результативными передачами.

В сезоне-2023/2024 первого дивизиона Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» заняла первое место в турнирной таблице. Команда набрала 73 очка после 34 матчей. В предстоящем сезоне команда выступит в Про-Лиге.

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