Эрдоган позвонил игрокам и тренерам сборной Турции после успеха на Евро-2024

Президент Турции Реджеп Эрдоган связался с футболистами и тренерским штабом сборной страны после её успешного выступления на чемпионате Европы 2024 года в Германии, на котором туркам удалось выйти в плей-офф турнира.

Эрдоган пообщался с главным тренером Винченцо Монтеллой, сказав ему следующее: «Надеюсь, мы перейдём к подготовке к матчу с Австрией и сделаем всё необходимое».

Также президент обратился к капитану турков Хакану Чалханоглу: «Я особенно поздравляю тебя, это был хороший гол». Сам футболист тоже поблагодарил главу страны.

Эрдоган обратился и к автору победного гола в матче с Чехией Дженку Тосуну: «Поздравляю, это был очень хороший гол, который нас всех расслабил. Да благословит и поможет вам Аллах».