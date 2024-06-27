«У меня нет другого кандидата. Ты где?» Адиев ― о звонке с просьбой возглавить «Ахмат»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, как ему предложили возглавить команду.

— Ранее вас уже звали в «Ахмат» несколько раз. Почему тогда отказывались и что поменялось сейчас?

— Кардинальная разница. Последний раз, когда я отказался, меня звали во время отбора на Евро. Я чувствовал ответственность перед Казахстаном и не мог подвести нацию. У меня были предложения и помимо «Ахмата», но я ни одно из них не рассматривал, потому что бросить команду на половине пути я не мог. После фиаско с Грецией я мысленно понимал, что мой путь подошёл к концу. Мне надо было либо уходить, либо оставаться ещё на два года. Мне предложили новый контракт, я сказал, что поеду домой, а потом обсудим. Приехал, а в этот день у «Ахмата» как раз был кубковый матч с «Оренбургом», после которого Ромащенко подал в отставку. Даудов сразу мне позвонил: «Магомед, у меня нет другого кандидата. Да и времени нет искать. Ты где?» Я ответил, что дома, поэтому уже на следующий день «Ахмат» согласовал с Казахстаном совмещение. Это мой дом, моя республика. Я не мог отказаться, это был мой долг — помочь родной команде.

— То есть после окончания РПЛ вы уже не рассматривали для себя вариант с уходом из «Ахмата» в пользу Казахстана?

— Да. Я сказал президенту федерации, что пришло время создавать новую команду. Сейчас сборную надо готовить к следующему отбору на чемпионат мира. За два года в Казахстане я провёл всего 20 игр и чувствовал, что мне нужен вызов, большее количество матчей. Плюс это РПЛ. Когда я был в «Анжи», мы не соответствовали уровню лиги, при всём моём уважении. А здесь у нас есть все условия, я хочу себя проверить, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.