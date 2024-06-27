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Бахва Тедеев: Кварацхелия переиграл Роналду, а сборная Грузии — Португалию

Бахва Тедеев: Кварацхелия переиграл Роналду, а сборная Грузии — Португалию
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Бывший футболист Бахва Тедеев высказался о матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Грузия — Португалия. Сборная Грузии выиграла со счётом 2:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

«Сборная Грузии знала, за что борется. Португальцы уже заняли первое место в группе, им ничего не нужно было в этом матче, поэтому дали сыграть тем футболистам, кто ещё не играл на этом Евро. Нельзя сказать, что португальцы не хотели выиграть этот матч. Однако сборная Грузии была более мотивированная, а у португальцев было подсознательно, что они могут обыграть грузин на одной ноге.

Португалия даже при быстром пропущенном голе была уверена, что доведёт матч до победы. У них оставался тот же настрой, был неспешный розыгрыш мяча, а под конец матча началась спешка. Сборная Грузии же уверенно и грамотно использовала свои контратаки и с помощью их могла забить ещё больше мячей. Кроме того, у грузин было больше опасных моментов, чем у португальцев.

Хвича Кварацхелия переиграл Роналду, а сборная Грузии — Португалию. Если сейчас сравнивать, то португальцы перед этой игрой готовились к 1/8 финала Евро. Я думаю, если этот матч проходил в 1/8 финала, то игра была бы совсем другой», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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