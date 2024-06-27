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Терёхин: на Шунина будет спрос в РПЛ, но может найтись вариант и в Европе

Терёхин: на Шунина будет спрос в РПЛ, но может найтись вариант и в Европе
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Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о голкипере бело-голубых Антоне Шунине.

«Когда в «Динамо» пришёл Лунёв, я сказал, что кто-то из вратарей уйдёт. Видимо, это будет Шунин, потому что в команде не может быть одновременно три хороших вратаря. Такое случается, что приходится уходить из клуба, в котором провёл всю жизнь.

Идут переговоры по контракту, но мне кажется, что в «Динамо» останутся Лунёв и Лещук. Значит, Шунину надо искать новый вариант продолжения карьеры. Вот Смолов перешёл в «Краснодар». На Антона будет спрос в РПЛ, но, может быть, не в топ-клубах, потому что там всё укомплектовано. А могут и в Европе найти какой-то вариант», – сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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