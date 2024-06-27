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Стали известны комментаторы матчей 1/8 финала Евро-2024

Стали известны комментаторы матчей 1/8 финала Евро-2024
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Стали известны комментаторы матчей 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил «Матч ТВ».

1/8 финала Евро-2024 (время — московское)

29 июня, 19:00. Швейцария — Италия. Георгий Черданцев.
29 июня, 22:00. Германия — Дания. Константин Генич.
30 июня, 19:00. Англия — Словакия. Роман Трушечкин.
30 июня, 22:00. Испания — Грузия. Станислав Минин.
1 июля, 19:00. Франция — Бельгия. Александр Неценко.
1 июля, 22:00. Португалия — Словения. Тимур Журавель.
2 июля, 19:00. Румыния — Нидерланды. Роман Нагучев.
2 июля, 22:00. Австрия — Турция. Олег Пирожков.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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