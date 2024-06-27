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Адиев: после 1:7 от «Балтики» и 0:5 от Греции были мнения, что это и есть мой уровень

Адиев: после 1:7 от «Балтики» и 0:5 от Греции были мнения, что это и есть мой уровень
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал, как на него повлияло разгромное поражение в матче с «Балтикой» (1:7).

— Мыслей всё бросить после 1:7 от «Балтики» не было?
— У меня таких мыслей никогда не возникает. Неприятно, что эти 1:7 легли сразу после 0:5 от Греции с Казахстаном. Тяжело. Сразу начали появляться мнения, что в этих двух результатах и есть истинный Адиев. Но я не мог позволить себе отчаяния. Сожалеть можно было до того, как я взялся за это дело. А здесь уже сомнений никаких быть не могло. Я понимал, что и как делать, опирался на сухой расчёт, — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.

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