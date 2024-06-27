Иличич: приятно, что игрок сборной Англии сказал, что очень уважает меня

Футболист сборной Словении Йосип Иличич заявил, что был рад услышать слова благодарности от неназванного игрока сборной Англии после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024.

«Мне приятно, что игрок из Англии сказал мне, что он очень уважает меня. Кто это был? Полузащитник «Арсенала», — приводит слова Иличича Sky Sport Italy.

Напомним, матч между Англией и Словенией состоялся 25 июня. Игра проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч завершился со счётом 0:0. После трёх туров группового этапа Евро-2024 сборная Англии набрала пять очков и заняла первое место в группе С. Словения после аналогичного количества матчей группового этапа заработала три очка и расположилась на третьей строчке. Обе команды вышли в плей-офф Евро-2024.