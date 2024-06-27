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Мбаппе и Кварацхелия — в символической сборной 3-го тура Евро-2024 от WhoScored

Известный статистические интернет-портал WhoScored представил свою версию символической сборной лучших игроков по итогам 3-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Лучшим игроком стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с оценкой 8,31. Вторым стал форвард Грузии Хвича Кварацхелия (8,14), замкнул тройку лучших полузащитник Испании Дани Ольмо (8,09).

Фото: WhoScored

Полностью символическая сборная 3-го тура Евро-2024 по версии WhoScored выглядит следующим образом:

Вратарь: Лукаш Скорупски (Польша, 7,77).

Защитники: Андрей Рациу (Румыния, 7,35), Дани Вивиан (Испания, 7,57), Янник Вестергор (Дания, 7,67), Алекс Гримальдо (Испания, 7,74).

Полузащитники: Дани Ольмо (Испания, 8,09), Роланд Шаллаи (Венгрия, 7,77).

Нападающие: Усман Дембеле (Франция, 8,01), Хвича Кварацхелия (Грузия, 8,14), Килиан Мбаппе (Франция, 8,31), Коди Гакпо (Нидерланды, 7,78).