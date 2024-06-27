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Тедеев допустил повтор сценария игры Россия — Испания на ЧМ-2018 в матче с Грузией на Евро

Тедеев допустил повтор сценария игры Россия — Испания на ЧМ-2018 в матче с Грузией на Евро
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Бывший грузинский футболист Бахва Тедеев оценил перспективы сборной Грузии в противостоянии 1/8 финала Евро-2024 с Испанией.

«Сборной Грузии нужно доказывать, что она не случайно вышла в плей-офф, достойно сыграть с Испанией. Там узнаем истинную силу Грузии. Я считаю, что сборная Испании — один из главных претендентов на чемпионство на этом Евро. Поэтому для сборной Грузии будет сложная игра с испанцами. Но грузины стали национальными героями, выйдя из группы. Была задача-минимум — участие в Евро, которую Грузия перевыполнила. Поэтому никто не будет ругать грузин за то, что они проиграют испанцам. Хотя об этом рано говорить, ведь всё может быть.

Я думаю, что в матче Грузия — Испания может повториться сценарий с чемпионата мира 2018 года, когда Россия обыграла испанцев. Но тогда Испания выглядела не так сыгранно и мощно, как на этом чемпионате Европы», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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