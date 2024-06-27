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Ивуарийский полузащитник Ангбан перешёл в махачкалинское «Динамо» из «Сочи»

Ивуарийский полузащитник Ангбан перешёл в махачкалинское «Динамо» из «Сочи»
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Полузащитник Викторьен Ангбан перешёл в махачкалинское «Динамо» из «Сочи». Об этом сообщил официальный сайт «Сочи».

«27-летний ивуарийский полузащитник в следующем сезоне-2024/2025 будет выступать на правах аренды за махачкалинское «Динамо».

Ангбан перешёл в «Сочи» летом 2021 года, и с тех пор провёл за нашу команду 47 матчей во всех турнирах, забил один гол и выиграл серебряные медали чемпионата России.

Удачного сезона, Викторьен!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице. Команда опустилась в Мелбет Первую лигу. Махачкалинское «Динамо» в предстоящем сезоне выступит в Российской Премьер-Лиге, заняв второе место в Первой лиге.

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