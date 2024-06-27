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Женская сборная России подтвердила, что проведёт два товарищеских матча с Северной Кореей

Женская сборная России подтвердила, что проведёт два товарищеских матча с Северной Кореей
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Женская сборная России проведёт два товарищеских матча с национальной командой Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в своём телеграм-канале.

«На летнем УТС женская сборная России проведёт два домашних товарищеских матча с Северной Кореей. Соперник входит в топ-10 мирового рейтинга. Матчи впервые за три года пройдут в столице при болельщиках — команды сыграют 12 и 15 июля на стадионе «Москвич». Девчатам очень нужна ваша поддержка!» — говорится в сообщении пресс-службы женской сборной России.

Напомним, в июне женская сборная России провела два товарищеских матча с национальной командой Уругвая. Игры проходили в столице Уругвая Монтевидео. Первый матч завершился вничью, со счётом 1:1, во второй игре россиянки потерпели поражение — 1:2.

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Источник: женская сборная России сыграет два матча с Северной Кореей
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