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Португальский агент Барбоза остался недоволен выступлением сборной в группе на Евро

Португальский агент Барбоза остался недоволен выступлением сборной в группе на Евро
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Португальский агент Паулу Барбоза оценил выступление национальной команды в групповом этапе чемпионата Европы 2024 года. Португалия вышла в 1/8 финала с первого места группы F.

«Я недоволен, как команда сыграла на групповой стадии. Были слабые матчи, неубедительная игра. Да, с Турцией было не так сложно, но впереди будут сложные матчи. Сомневаюсь, если не будет другой игры, что мы не провалимся. Матч с Грузией — предупреждение, что нет слабых команд. Надо всегда играть на высоком уровне», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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