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Вице-президент и генсек Футбольного союза Сербии подали в отставку

Вице-президент Футбольного союза Сербии Бранислав Недимович и генеральный секретарь союза Йован Шурбатович подали в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает агентство ТАНЮГ.

Напомним, во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.