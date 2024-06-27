Магомед Адиев рассказал, что месяц не замечал увольнения Абаскаля из «Спартака»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев признался, что не сразу заметил увольнение Гильермо Абаскаля из «Спартака».

«Когда пришёл в «Ахмат», работы было столько, что я вообще никакие новости не читал, ничего. На третий-четвёртый мой день в клубе «Спартак» играл с «Балтикой» в Кубке. Думаю, свободное время появилось, хоть футбол погляжу. Смотрю, на скамейке Абаскаля нет. Говорю помощникам: «А что, его снова дисквалифицировали? Небось опять крикнул что-то». На что мне помощник Балтиев отвечает: «Мусаевич, так его уже уволили» (смеётся)», — рассказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По итогам сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» финишировал на 10-м месте, набрав в 30 матчах 35 очков.