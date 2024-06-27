Барбоза: Португалия недооценила Грузию. Если не поменяем отношение, будут трудности

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о поражении сборной Португалии в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией (0:2).

«Я говорил, что нельзя недооценивать Грузию. Главный тренер решил поменять состав, но мне показалось, что это неправильное решение и недооценка. Так и получилось, что Грузия заслуженно выиграла. Этот матч показал — если не поменяем своё отношение, у нас будут большие трудности дальше. Красная карточка нашей сборной, что Грузия выиграла. В команде надо делать изменения», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).