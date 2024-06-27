Сергей Кирьяков выделил лучших игроков группового этапа чемпионата Европы

Российский тренер Сергей Кирьяков назвал лучших игроков группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

«Говоря о лучших игроках группового этапа Евро, я бы выделил Нико Уильямса из сборной Испании. Он и Ямаль — два человека, которые сильно выделяются своими индивидуальными действиями. Они терзают оборону соперников. Что они сделали с Италией, которая, на всякий случай, действующий чемпион Европы.

Германия — ровная команда. Выделил бы Гюндогана и Крооса, через которых ведётся игра. Нравится Мусиала.

Забитцер привёл Австрию к первому месту в такой группе. Много фамилий, но кого-то одного выделить рука не поднимается», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.