Легенда сборной Германии сравнил Ямаля с Месси и Марадоной

Легендарный защитник сборной Германии Лотар Маттеус выступил с похвалой в адрес вингера национальной команды Испании Ламина Ямаля, сравнив его с двумя известными аргентинскими футболистами Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Марадона, Месси, а теперь Ямаль. Или Мусиала», — приводит слова Маттеуса AS.

16-летний Ямаль сыграл во всех трёх матчах сборной Испании на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года, отметившись в них одной результативной передачей. Полузащитник Германии Джамал Мусиала отыграл тоже три встречи, однако забил в них два гола. Национальные команды обоих футболистов вышли в плей-офф Евро-2024 и могут пересечься друг с другом в четвертьфинале турнира. Для этого испанцам с Ямалем нужно пройти Грузию, а немцам с Мусиалой — Данию.