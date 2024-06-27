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Тренер сборной Турции Монтелла прокомментировал выход команды в 1/8 финала Евро-2024

Тренер сборной Турции Монтелла прокомментировал выход команды в 1/8 финала Евро-2024
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о выходе команды в 1/8 финала чемпионата Европы.

«После 16-летнего перерыва я поздравляю наших парней и всех товарищей по команде, с которыми я работал, с достижением исторического успеха, выходом из группы в плей-офф чемпионата Европы 2024 года. Наши игроки добились многого важного за те 10 месяцев, которые мы провели вместе, и им удалось ещё раз заставить турецкий народ порадоваться, обыграв вчера Чехию в Гамбурге.

После того как мы вышли из группы, мы все знаем, что у этих ребят есть талант и решимость двигаться вперёд. После небольшого перерыва мы начнём подготовку к Австрии, начиная с завтрашнего дня. На этот раз целью станет четвертьфинал», — приводит слова Монтеллы Fotospor.

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