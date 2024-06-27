Тренер Румынии — после выхода в плей-офф: есть люди, которые должны извиниться перед нами

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску потребовал извинений от критиков национальной команды, которая смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы 2024 года в Германии из группы со Словакией, Бельгией и Украиной.

«Есть люди, которые должны извиниться перед нами. Они должны были подождать, прежде чем судить нас. Это было позорно. Они забрасывали нас этим мусором, не только команду, но и наших болельщиков. Мы показали, что у нас есть характер», — приводит слова Иордэнеску The Sun.

Следующим и первым в плей-офф Евро-2024 матчем для сборной Румынии станет игра с национальной командой Нидерландов. Встреча пройдёт во вторник, 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.