Деменко: для «Краснодара» трансфер Козлова — победа, потому что он воспитанник «Зенита»

Бывший российский полузащитник Максим Деменко высказался о переходе футболиста Данилы Козлова в «Краснодар».

«Пока тяжело сказать, способен ли Козлов усилить «Краснодар», потому что это другая команда, нежели «Балтика». «Краснодар» наблюдал за Козловым, который является молодым интересным футболистом, поэтому это удачное приобретение. Я думаю, что игровая практика будет зависеть только от Козлова, хотя некоторые игроки покидают «Краснодар».

Для «Краснодара» такой трансфер является маленькой победой, ведь Козлов — воспитанник «Зенита». Поэтому, действительно, Питер хотел вернуть Данила и было очень много разговоров об этом. Я не знаю, почему не состоялась сделка в «Зенит», потому что условия там были бы гораздо выше. Но, может быть, сам Козлов хочет получать больше игровой практики, которую получит в «Краснодаре». Поэтому есть доля гордости за руководителей «Краснодара», что Козлов выбрал их команду.

Есть пример Кругового, который сидел в «Зените», получал деньги и выигрывал титулы. Но он хотел игровой практики, которую получит в ЦСКА. Такой фактор влияет на многих футболистов. Когда игрок зарабатывает определённую сумму денег, то он хочет играть. А с Козловым другая ситуация. Может быть, у Данилы деньги не на первом месте», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.