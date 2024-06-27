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Шалимов: Грузия заслуженно вышла из группы на Евро-2024

Шалимов: Грузия заслуженно вышла из группы на Евро-2024
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Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов считает, что сборная Грузии заслуженно вышла из группы на чемпионате Европы — 2024.

«Нужно отметить сборную Грузии, всех ребят — очень самоотверженно играли, на мой взгляд, дисциплинированно, без грубых ошибок. Они очень удачно забили на второй минуте первый гол. Как сенсацию можно рассматривать, но по игре Грузия, на мой взгляд, заслуженно вышла из группы», — заявил Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, накануне, 26 июня, сборная Грузии обыграла Португалию в матче 3-го раунда группового этапа Евро-2024. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой грузин со счётом 2:0. Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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