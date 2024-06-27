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Нино рассказал, как бразильцы из «Зенита» относятся к теме СВО

Нино рассказал, как бразильцы из «Зенита» относятся к теме СВО
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Бразильский защитник «Зенита» Нино рассказал, как его соотечественники из петербургского клуба относятся к теме СВО. По словам футболиста, эта тема не особо беспокоит бразильцев и никак не влияет на их досуг за пределами футбольного поля.

«Это никак не влияет на мою безопасность, на мою работу, на свободное время с семьёй или походы в ресторан… Короче говоря, на 100% чувство безопасности. Мы разговариваем с бразильцами между собой. Однако тема СВО — это не то, что нас беспокоит», — приводит слова Нино интернет-портал O Dia.

Напомним, Нино стал игроком сине-бело-голубых прошлой зимой. За полгода он уже успел выиграть с «Зенитом» Российскую Премьер-Лигу и Кубок России. Для «Зенита» это шестое чемпионство в РПЛ подряд.

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